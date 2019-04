Česko má zásoby pohonných hmot na 30 dní, potvrdil Švagr

Za pozitivní zprávu pak předseda SSHR označil to, že Unipetrol má v ropovodu na cestě ještě asi 50 tisíc tun ropy, které se nachází před kontaminovanou ropou.

V pátek Švagr uvedl, že v ropovodu Družba se nachází 250 až tři sta tisíc tun kontaminované ropy. Do Česka od pátku ropovodem Družba tak už žádná neteče, a její dovoz ropovodem kvůli jejímu znečištění zastavily už ve čtvrtek také Polsko, Německo, Bělorusko a Slovensko.

„Ze strany rozhodujících distributorů jsme byli ujištěni, že v tuto chvíli jsou objednávky a zásoby dostatečné. Není v tuto chvíli žádná obava k nějakým cenovým pohybům nebo k nějaké situaci, že by na nějaké čerpací stanici neměl být dostatek zásob,“ řekl Švagr. Situace je podle něj nicméně neustále monitorována, pracovní skupina by se měla znovu sejít na konci příštího týdne.

Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že poskytnutí ropy pro Unipetrol ze zásob projedná v pondělí Babišův kabinet. Firma má podle něj nyní zásoby sirné ruské ropy pro svou rafinerii v Litvínově asi na pět dní. Kolik ropy Unipetrol ze státních rezerv vezme, nechtěl budoucí ministr uvést, dokument je podle něj v utajeném režimu.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie také rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy, z čehož na litvínovskou rafinerii připadá téměř šest milionů tun.

Kralupská rafinerie naopak zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně.

Objem ropy dodané do Česka zveřejňoval státní správce ropovodů Mero do doby, než se Unipetrol stal v roce 2015 jediným vlastníkem někdejší České rafinérské. V roce 2014 bylo do Česka dodáno 7,48 milionu tun ropy, z toho ropovodem Družba 3,85 milionu tun. Organický chlorid se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ho od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie.