Malé obchody mizí z českých obcí. Velké prodejny jsou naopak na vzestupu

Vývoj počtu malých obchodů (do 400 metrů čtverečních)

Lidé tak jezdí nakupovat například do pět kilometrů vzdálených Chřešťovic. Tady obchod vznikl z rekonstruované školy na náklady obce, která jeho provoz i podporuje.

„Hlavně mi pomohli tím, že udělali rekonstrukci a taky nižším nájmem v obchodu,“ uvedla prodavačka Lenka Kothánková.

Nemůže si příliš dovolit zvyšovat ceny. Lidé by pak častěji jezdili nakupovat do Písku, do prodejen obchodních řetězců.