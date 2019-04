Pardubické letiště čeká těžký rok. Za jeden provaz netáhnou kraj ani město

Akcionáři jsou navíc nyní ve sporu. Kraj odmítá, aby úroky z úvěru přes čtyři miliony platilo letiště. Chce, aby je hradilo město. Hejtman Netolický uvedl, že kraj hodlá město tvrdě nutit k finančnímu plnění. I tím se bude město zabývat, uvedl mluvčí magistrátu Radim Jelínek.

Nový terminál funguje, ale stále není dostavěn. „Evidentně ekonomický zázrak se nekoná… ukazuje se, že samotný terminál není předpokladem pro ekonomický boom letiště,“ podotkl hejtman.

Letiště odbavilo před třemi roky 31 tisíc cestujících, o rok později 88 tisíc a vloni 147 tisíc. Letos čeká pokles kvůli výpadku letů do Petrohradu ruského dopravce, který se přesunul do Prahy. V názoru, zda Pardubice měly stavět terminál za 300 milionů korun, který je dodnes nedokončený, jsou odborníci rozdělení. Například dopravní expert Jan Sůra to považuje spíše za vyhozené peníze. „Terminál se postavil poměrně dost velkoryse, na mnohonásobně větší počet cestujících, než jaký je v tuto chvíli,“ soudí.

Ředitelka společnosti EBA Hana Šmejkalová zůstává optimistická. Zmiňuje nová jednání, například o posílení charterových letů. A ještě jeden faktor: „Letecká doprava roste. Do roku 2030 má být dvakrát taková,“ dodává s nadějí.

Webové stránky Letiště Pardubice nyní zmiňují předpokládaný letní letový řád 2019, v němž je uvedeno 16 destinací (například španělské Alicante, londýnský Stansted či ruský Petrohrad) a sedm leteckých společností.