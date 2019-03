Ministerstvo dopravy změnilo názor. Nyní odmítá zrušit přimíchávání biopaliv

Na změnu ve středu ve sněmovně upozornil poslanec Pirátů a spolupředkladatel novely Mikuláš Ferjenčík. Navrhoval zařadit debatu o změně postoje ministerstva na program jednání sněmovny, poslanci to ale neschválili.

S návrhem novely zákona o ochraně ovzduší, který by povinné přimíchávání zrušil, přišly čtyři desítky poslanců z pětice klubů. Přimíchávání biopaliv první generace podle nich přináší negativní důsledky. Uvádějí, že podle řady důkazů se biopaliva nepodílejí na snižování emisí skleníkových plynů.

Pokuta od Evropské komise?

Premiér Andrej Babiš (ANO) přede dvěma týdny při sněmovních interpelacích řekl, že s poslaneckým návrhem nesouhlasí. Podle něj by vedl pouze k tomu, že by za to hrozila Česku pokuta od Evropské komise.

Ministerstvo dopravy koncem minulého týdne na vládním webu doporučilo vládě zaujmout kladný postoj a s návrhem souhlasilo. Poznamenalo, že přimíchávání představuje zvolený způsob, jak dosáhnout desetiprocentního cíle používání energie z obnovitelných zdrojů k roku 2020 v dopravě.

Jak ministerstvo otočilo

„Existuje však již velké množství důkazů o tom, že biopaliva první generace se nepodílí na snižování emisí skleníkových plynů, ba naopak,“ stálo v původním stanovisku ministerstva.

Nově ministerstvo zaujalo negativní postoj. „Po podrobnějším vnitroresortním projednání a při zohlednění stanovisek jiných oslovených resortů zaujímá ministerstvo dopravy k výše uvedenému poslaneckému návrhu negativní stanovisko,“ stojí v aktuálním vyjádření na vládním webu.

„Stalo se to, že v pátek dalo ministerstvo pozitivní stanovisko k našemu návrhu na zrušení povinného přimíchávání biopaliv do nafty, aby v úterý to zrevokovalo a dalo tam negativní stanovisko k úplně stejnému návrhu. Pozoruhodné na tom je, že lhůta k připomínkování byla do pondělí,“ řekl agentuře ČTK poslanec Ferjenčík.