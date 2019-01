Obchodní řetězce přestanou do šesti let prodávat vejce od slepic z klecových chovů

Přechod na chov slepic bez klecí by si podle ní vyžádal více než čtyři miliardy korun, které velkochovatelé nemají z čeho investovat. Navíc nemají jistotu, jak velký odběr si nasmlouvají obchodní řetězce. Situaci ztěžuje i to, že na rozdíl od dlouhodobějších smluv v cizině jsou smlouvy zdejších chovatelů s řetězci na měsíc, často ne písemně, uvedla Dlouhá.

Předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá v pořadu připomněla, že chovatelé už v minulosti investovali do přechodu z bateriového klecového chovu na obohacený klecový chov. Ten od roku 2012 nařídila Evropská unie.

video 168 hodin: Pohled do klecových velkochovů slepic

V pořadu se opět diskutovalo o záběrech vysílaných v pořadu 168 hodin. Podle Dlouhé byly zaměřeny na to, aby vzbudily ve spotřebitelích emoce a odradily je od nákupu. Řekla, že takto drasticky to nevypadá, jde jen o občasná pochybení firem. Nevyloučila ani možnost manipulace se záběry.

To koordinátor kampaně OBRAZ – Obránci zvířat Pavel Buršík vyloučil. Záběry podle něho ukazují realitu ve čtyřech velkých velkochovech, živoření slepic. „Nemohou se ani hýbat, byť to zákon nyní povoluje.“ Podmínky v obohaceném klecovém chovu považuje za systémový problém, který umožňuje zastaralou, krutou praktiku. „Není důvod způsobovat peklo zvířatům,“ uvedl s tím, že podle vyjádření samotné Dlouhé je průměrná cena jednoho vejce z klecí 1,60 koruny a z podestýlky (halový chov, kdy je podestýlka ze slámy, pilin nebo hoblin) je to 1,90 koruny.

Dlouhá k tomu podotkla, že náklady se u různých chovatelů velmi liší, a nelze proto vždy hovořit o těchto zmíněných rozdílech. Doplnila, že chovatelé se přizpůsobili právě tlaku řetězců na prodej levných vajec, kdy není zájem o vejce z volného chovu.