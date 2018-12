Letos vyplácí 13. plat víc než polovina firem. Průměrná odměna přesáhne 30 tisíc

Přes 45 procent Čechů si během letošního roku finančně polepšilo. Nejvíce z nich, 59 procent, bylo ve věku 18 až 26 let. Na konci roku 2017 ale 61 procent mladých Čechů doufalo v to, že se budou mít lépe. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila agentura Ipsos.

Ekonomicky zhruba stejně se letos mělo 38,5 procenta respondentů, mezi nejstarší generací ve věku 54 až 65 let to byl každý druhý (53 procent). O tom, že Češi netrpí finanční nouzí, svědčí to, že 14 procent lidí v letošním roce začalo tvořit rezervy či investovat. Ve věku 27 až 35 let to byl každý pátý.