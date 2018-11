Nově značená piva? Zbytečné komplikace s etiketami i v soutěžích, kritizují minipivovary

Největším problémem bude pro malé pivovary nové označení speciálů s vyšší stupňovitostí. Ty se budou nově nazývat silná piva. Sládci je vaří po menších várkách, a to jen několikrát do roka. Štítky na ně ale často objednávají po tisících kusech. „Máme natištěnou zásobu etiket,“ vysvětluje Hana Mayerová, majitelka pivovaru Berounský medvěd. „Pokud nám zbydou, bude to pro nás znamenat ztráty,“ dodává.

Nové štítky sice bude muset na lahve začít lepit až od prosince 2019, ale už teď tuší, že jí roční lhůta na upotřebení těch stávajících nebude stačit. Stejně jsou na tom třeba i v Měšťanském pivovaru v Poličce nebo v rodinném pivovaru v Chodové Plané. „Budeme muset být opatrní,“ říká prezident společnosti Jiří Plevka.