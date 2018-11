Pořádek do značení piv? Zákazník si vybere z ležáků i piv plných a silných

„Vyhláška reaguje na nové trendy ve výrobě potravin, což uvítají jak výrobci, tak spotřebitelé. Pořádek ve značení potravin a nápojů je nutný, protože je důležité, aby zákazník věděl, co přesně je mu pokládáno na stůl či co si dává do nákupního košíku,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Úpravu vítají svazy pivovarů i minipivovarů

Českomoravský svaz minipivovarů podle svého prezidenta Jana Šuráně změnu vítá, dále však podle něj v úpravě zůstávají nelogičnosti. Předpis by se podle něj měl aktualizovat každé dva roky. „Do toho značení budeme šít dál, nyní už snad podpořeni i velkými pivovary, které začaly vařit piva typu ‚ale‘, ‚stout‘ a začaly vařit i s malými pivovary,“ řekl. Podle něj je třeba zavést značení druhů piv. „Ležák by byl ležák, ať je to osmička nebo dvacítka – byl by to druh výroby piva,“ dodal.

Výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová míní, že roční lhůta na úpravu etiket je dostatečně dlouhá. Pivovary podle ní nové značení piv vítají, ale další novelizaci značení už neočekávají.