Miliardář Valenta převede majetek do svěřenského fondu, uvedl iRozhlas.cz

Senátor a miliardář Ivo Valenta (Soukromníci) převede svůj rozsáhlý loterijní a mediální majetek do svěřenského fondu. Stane se tak nejpozději začátkem příštího roku. Důvodem je to, že ho zajímá hlavně politika. Napsal to v pátek server iRozhlas.cz.