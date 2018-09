Čeští dolaroví milionáři stárnou, investují do start-upů a stávají se mentory

Investice do sběratelství je novým výrazným trendem mezi českými dolarovými milionáři. Dalšími směry, od nichž si slibují největší výnos, jsou pak investice do stavebních pozemků, start-upů a rezidenčních nemovitostí. Vyplývá to z průzkumu J&T Banky mezi 173 lidmi, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně milion dolarů (21,7 milionu korun).