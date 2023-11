Srovnávat produkty s konkurencí a kontrolovat dřívější ceny. Odborníci radí, jak poznat správnou slevu

„Máme například výrobek, který měl nejnižší cenu v posledních třiceti dnech sto korun – to je referenční cena. A nyní ho výrobce nabízí za padesát korun,“ vysvětluje mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) František Kotrba. V tomto případě je tak sleva padesátiprocentní.

Na samotnou akci pak může obchod upozornit i větší cedulí přímo u vstupu do prodejny. „Nemusíme tam být seznámeni přímo na banneru s cenami konkrétního zboží, nebylo by to ani dost dobře možné, ale měli bychom si zas dát nějaké podmínky,“ upozorňuje člen právního oddělení časopisu dTest Jan Šůra.

Sleva se mnohdy vztahuje jen na zboží určité hodnoty, další podmínky akce pak může zpřesňovat třeba malé písmo u okraje cedule.

Podle odborníků je namístě opatrnost, inspektoři jen v první polovině letošního roku zjistili problémy u čtyřiceti procent kontrol. Desítky z nich provedli i v pátek, tedy v den největších slev. „Kontrolujeme nejen klasické kamenné obchody, ale samozřejmě i internetové prodejce,“ dodal mluvčí ČOI Kotrba. Hlavně v období slevových akcí proto odborníci radí srovnávat produkty s konkurencí nebo kontrolovat jejich předchozí ceny.