Do pondělní stávky se podle odhadu odborů zapojí více než šedesát procent škol

„Aktuální odhad ZŠ, SŠ i MŠ je přes šedesát procent,“ sdělila odpoledne Kašparová. Odbory chystanou stávkou usilují mimo jiné o více peněz pro školství.

Odbory kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství – tedy například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu. To podle nich způsobí omezení dělených hodin a povede ke zhoršení kvality výuky.

V Česku je podle ročenky ministerstva školství celkem přes 4200 základních, téměř 1300 středních a asi 5400 mateřských škol. Většinu základních škol zřizují obce, zhruba 300 škol je soukromých a necelých 50 zřizují církve.