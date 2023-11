Velký vlastenec a laskavý člověk, vzpomínali na Schwarzenberga Žantovský a Němec

Žantovský si bude Karla Schwarzenberga pamatovat jako člověka s velkým rozhledem, velkého Evropana a současně velkého vlastence a také jako milovníka psů a lesů. „Svou laskavostí, velkorysostí, přátelskostí k lidem si dokázal získat skoro každého,“ dodal.

Připomněl také, že Schwarzenberg na začátku své kariéry v tehdejším Československu čelil nepřejícným kritikům, kteří se z něho snažili dělat karikaturu cizáckého šlechtice, který ani pořádně neumí česky a „teď se nám bude plést do našeho života a do naší politiky.“ K tomu Žantovský dodal, že každý, kdo se se Schwarzenbergem setkal na volebním shromáždění, v hospodě nebo v kavárně, okamžitě pochopil, že to není žádný elitář, který se bude povyšovat, „ale že je to jeden z nás, a dokonce jeden z těch z nejlepších z nás.“

Žantovský dodal, že Schwarzenberg nevěřil každému, ale komu věřil, tomu věřil naprosto, „do hrdel a statků.“