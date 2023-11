Senátoři budou rozhodovat o rodičovském příspěvku. Zvyšovat se má jen u dětí narozených od ledna

Jí už se zřejmě lednový růst rodičovského příspěvku o padesát tisíc týkat nebude. Zvyšovat se má jen u nově narozených dětí. Naposledy se celková výše dávky zvedala v roce 2020 , tehdy se úprava týkala rodičů dětí do čtyř let, kteří tou dobou příspěvek stále pobírali.

Podpora dětem, které se narodí v novém roce

To, že nešlo o všechny, skupina senátorů z řad převážně dnešních členů koalice napadla u Ústavního soudu jako diskriminační – neúspěšně. Současná situace je ale podle zástupců stran, kteří se tehdy na soud obraceli, jiná.

„Je to podpora těm, kteří se narodí, to si myslím, že je docela čitelné. Tehdy ta situace byla složitá, lidé se spoléhali na to, že dostanou zvýšený rodičovský přídavek, ale najednou z toho vypadla jedna skupina maminek,“ vysvětlil senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL).

„V té době, kdy jsme o tom hovořili, tak se nám zdálo, že je možné podpořit více ty rodiny. Současný návrh je jakýmsi kompromisem, je to o možnostech státního rozpočtu,“ dodal předseda senátorského klubu Jan Sobotka (STAN).

„To de facto zasáhlo rodiče zpětně, kdežto tady je to signál do budoucna, ano od nového roku budou mít rodiče nárok na ten zvýšený příspěvek,“ uvedl předseda senátorského klubu Zdeněk Nytra (ODS).

Opozice je připravena obrátit se na Ústavní soud

Podle opozice by se mělo zvýšení rodičovského příspěvku týkat širšího okruhu rodin, a nejen těch s nově narozenými dětmi. Její zástupci na to upozorňovali už ve sněmovně a pokračovat budou i v Senátu. „Vezměte si, že se vám narodí dítě do 31. prosince a nedosáhnete na příspěvek a minutu po půlnoci a dosáhnete. Tento rozdíl a disproporce nepřispěje ani v rámci skupin těch rodičů,“ poznamenal předseda senátorského klubu Miroslav Adámek (nestr. za ANO).

Senát bude návrh projednávat 29. listopadu. Pokud projde v navrženém znění a souhlasit bude i prezident, zvažují poslanci hnutí ANO, že se obrátí na Ústavní soud.