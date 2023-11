Bartoš odmítl Michálkovu rezignaci na funkci předsedy poslanců Pirátů

Profil Jakub Michálek

Datum a místo narození: 6. února 1989, Louny

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK

Poslanec a předseda poslaneckého klubu Pirátů (od října 2017), místopředseda ústavně-právního výboru Sněmovny (od listopadu 2021)

Členem České pirátské strany je od roku 2009, v srpnu 2012 byl zvolen prvním místopředsedou strany a po odstoupení předsedy Ivana Bartoše byl od června do září 2013 úřadujícím šéfem strany, v prosinci 2013 na funkci prvního místopředsedy rezignoval; znovu byl stranickým místopředsedou od září 2016 do ledna 2020 (funkci tehdy již neobhajoval); od října 2014 do listopadu 2017 byl Michálek pražským zastupitelem a předsedou klubu zastupitelů za Piráty, na zastupitelský mandát rezignoval po zvolení do Sněmovny

Michálek patří i díky své funkci předsedy poslaneckého klubu k nejviditelnějším politikům Pirátů, ve Sněmovně se opakovaně dostal do ostrých slovních přestřelek s předsedou hnutí ANO a bývalým premiérem Andrejem Babišem. „Nemluvte o tom zadlužování, vy jste ekonomický diletant stejně jako váš (Mikuláš) Ferjenčík a (Ivan) Bartoš,“ prohlásil například Babiš v září 2021 během interpelací.

V červnu 2021 patřil mezi iniciátory žaloby, kterou Piráti podali ke Krajskému soudu v Praze na Babiše kvůli jeho výroku, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Premiér poté odmítl vyhovět předžalobní výzvě strany a omluvit se. Letos v březnu pražský vrchní soud pravomocně rozhodl, že musí ze svého účtu na Twitteru (nyní X) odstranit příspěvek o tom, že Piráti chtějí nastěhovat lidem do domácností migranty.

Terčem Babišových invektiv byl Michálek opakovaně, například v lednu 2022 jej expremiér označil za psychopata. Prohlásil to ve Sněmovně při debatě o financování hnutí STAN. Uvedl to poté, co Michálek poukázal na Babišovo financování hnutí ANO. Bývalý premiér obvinil pirátského poslance „z posedlosti Babišem“. O tři čtvrtě roku později při debatě o trestní kauze kolem dotace pro farmu Čapí hnízdo Babiš tehdejšího šéfa pirátských poslanců znovu označil za psychopata a nemocného člověka.

Michálek je dnes jedním z pouhých čtyř poslanců Pirátů, na které se klub strany ztenčil po volbách před dvěma lety z 22 členů. Ve volbách na podzim 2021 strana kandidovala v koalici s hnutím STAN, uskupení skončilo na třetím místě se ziskem 15,62 procenta hlasů a obsadilo v dolní komoře 37 mandátů. Kvůli preferenčním hlasům však 33 z nich připadlo Starostům. Po volbách se Michálkovo jméno skloňovalo i mezi možnými kandidáty na funkci ministra pro legislativu.

Před měsícem vzbudila pozornost Michálkova výzva předsednictvu Pirátů, aby požádalo o nahlédnutí do spisu ke kauze Dozimetr, která se týká ovlivňování zakázek pražského dopravního podniku a jež se dotkla i čelných politiků STAN. Michálkova výzva souvisela s podezřeními kolem financování kampaně Starostů před sněmovními volbami v roce 2021.

Michálkova nepřijatá rezignace na vedení poslaneckého klubu souvisí s vnitrostranickým sporem o změny ve fungování Pirátů. Michálek navrhoval, aby dostalo více kompetencí předsednictvo. V pondělí celostátní fórum strany v on-line hlasování těsnou většinou rozhodlo o odvolání Michálka z širšího vedení, republikového výboru, Michálek potom oznámil, že podá rezignaci i na funkci šéfa sněmovní frakce.

Vnitrostranickému hlasování čelil Michálek už v minulosti, opakovaně se hlasovalo o jeho odvolání z pozice místopředsedy strany. Poprvé v roce 2017, kdy mu část straníků vyčítala, že z Nejvyššího správního soudu potají stáhl stížnost na sněmovní volby. Za Michálka se tehdy postavily zhruba tři čtvrtiny hlasujících. O dva roky později, na podzim 2019, pak bylo důvodem hlasování jeho údajně nevhodné chování ke členům strany.

Diskusi tehdy rozpoutala vedoucí personálního odboru Jana Koláříková příspěvkem, v němž hovořila o jeho arogantním jednání a psychické šikaně podřízených. Michálek následně řekl, že na místopředsednickou funkci rezignovat nehodlá. Uvedl, že nikoho nešikanoval, ale má vysoké nároky na výkon lidí. I tehdy vnitrostranické hlasování ustál, rozhodl se ale na funkci místopředsedy strany už nekandidovat, zdůvodnil to slovy, že se chce věnovat hlavně práci ve Sněmovně.

Veřejně se Jakub Michálek angažoval se už během studií, má zkušenosti z akademické samosprávy, byl členem akademického senátu. Ve straně se od začátku věnoval především právním otázkám, v minulosti mimo jiné vedl projekt PirateLeaks, podílel se také na spuštění webu Pirati.cz.