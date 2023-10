Policie obvinila osm lidí v souvislosti s incidentem u pražského soudu, kde dav vylomil dveře. Je mezi nimi i Zítko

Celkem osm lidí si vyslechlo obvinění kvůli incidentu u pražského městského soudu z letošního května. České televizi to sdělil Tomáš Svoboda z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, které případ dozoruje. Podporovatelé bývalé novinářky Jany Peterkové souzené kvůli šíření poplašné zprávy tehdy vylomili dveře do jednací síně, ve které měla odvolací jednání. Zasahovat musela justiční stráž i policie. Z videa, které na sociální síti zveřejnil aktivista Pavel Zítko, vyplývá, že mezi obviněnými je i on.