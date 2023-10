Tuzemské zbrojní firmy loni zdvojnásobily export, letos se takové výsledky opakovat asi nebudou

Daří se také společnostem, které na Ukrajinu téměř nedodávají. Třeba vlašimský výrobce malorážové munice Sellier & Bellot tam loni exportoval méně než jedno procento své produkce. I přesto letos očekává tržby ve výši sedm a půl miliardy, tedy o půl miliardy více než loni. Roste totiž poptávka armád.

„Je to důsledek ukrajinsko-ruského konfliktu. To se odrazilo v poptávce některých států, kde nakupují více nábojů. Myslím si, že státy západní Evropy byly veskrze podinvestované,“ soudí generální ředitel Radek Musil.

Přibýt by mohly zakázky z Izraele

„Téměř všechny podniky českého obranného průmyslu jedou na plný výkon. Potýkají se s řadou problémů – je nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, váznou dodávky materiálu,“ poznamenal prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek.

Zbrojařům by navíc mohly přibýt zakázky z Izraele. „STV Group našla možnost podpory a v brzkých dnech se do Izraele dodá tři tisíce plátů na vesty,“ sdělila v týdnu ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

První náklad plátů do neprůstřelných vest úrovně tři a dvě stě jejich nosičů odletěl do Izraele v sobotu. Podle resortu to nemusí být poslední česká pomoc Izraeli. Další možností je třeba vyslání vojenské polní nemocnice.