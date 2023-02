Čeští zbrojaři posilují ochranu, jsou také pod větším dohledem tajných služeb

V zbrojovce ve Šternberku opravují a modernizují devadesát tanků pro Ukrajinu. Loni v říjnu odsud odjel tank T72 Avenger přezdívaný Tomáš zaplacený ze sbírky veřejnosti. Zbrojovka dodá Ukrajině také sto patnáct obrněných vozů.

Dva kulomety na terénní Toyotě zamíří hlavně na drony ruského agresora. „Původní dvojkulomet ZU2, ráže čtrnáct a půl krát sto čtrnáct milimetrů, který stával na zemi, jsme dali na obrněné vozidlo. Je tam pracoviště pro střelce, které mu umožňuje rotaci,“ popsal obchodní ředitel Exkalibur Army Šternberk Richard Kuběna. „Je to mobilní, rychlé, malé, dá se to dobře schovat, zaparkujete to v garáži jakéhokoliv rodinného domu, bude se to špatně hledat,“ dodal výrobní ředitel Jiří Talanda.