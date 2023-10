Izraelští studenti v Česku dostávají povolávací rozkazy. Univerzity jim nabízejí podporu

Studenti českých vysokých škol z Izraele začali dostávat povolávací rozkazy. České televizi to potvrdila Univerzita Karlova a také Univerzita Palackého v Olomouci. Týká se to především lékařských fakult, kde studuje nejvíce Izraelců. Ti v nejbližších dnech odcestují bojovat do své země proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás.