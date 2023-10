VŠCHT nově povede Milan Pospíšil

Pospíšila a Matějku jako uchazeče do čela univerzity navrhli akademici z pražské vysoké školy. Zvoleného kandidáta na rektora musí ještě schválit vláda, následně by ho měl do funkce jmenovat prezident Petr Pavel.

Nynější prorektor Pospíšil chce jako rektor VŠCHT mimo jiné inovovat stávající studijní programy tak, aby byly pro zájemce o studium a studenty zajímavější. „Výsledkem by měly být studijní programy, které budou dostatečně atraktivní jak pro všechny, kteří inklinují k akademické dráze, tak pro ty, kteří spíše preferují praxi,“ uvedl.

Profesor Pospíšil se narodil v roce 1963 v Klatovech. Vystudoval obor Chemické a energetické zpracování paliv na VŠCHT, kde v roce 1985 získal titul inženýra. Ve stejném oboru se posléze habilitoval a v roce 2016 byl jmenován profesorem. Od roku 1987 pedagogicky a výzkumně působí na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv. V minulosti působil jako proděkan Fakulty technologie ochrany prostředí, prorektor pro vědu a výzkum a prorektor pro strategie a rozvoj. Nyní je rovněž předsedou Rady vysokých škol.

Profesoři Matějka a Pospíšil se o rektorskou funkci ucházeli i v roce 2019. Kandidáty byli tehdy navíc David Sedmidubský a Tomáš Ruml. Ten pak ale z kandidatury odstoupil. Při tehdejších volbách uspěl Matějka, když ve druhém kole volby získal třináct ze 24 hlasů a porazil Pospíšila.