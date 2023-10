Ministerstvo obrany slibuje lepší podporu veteránům z misí. Přidá také peníze na péči o válečné hroby

Ředitel odboru pro válečné veterány a válečné hroby ministerstva obrany Robert Speychal uvedl, že terénní pracovníci agentury na podporu veteránů budou připraveni od začátku příštího roku. Zatím se jich připravuje prvních deset, další ještě přibudou. Celkově jich má do roku 2025 působit 42.

V nové agentuře budou podle ní působit především vojáci z povolání a samotní veteráni a spolupracovat s ní budou odborníci například na sociální problematiku. Agentura by měla fungovat na krajské úrovni, veteránům by měli pomoci například s hledáním práce nebo zprostředkováním právního, sociálního či finančního poradenství.

„Vytváříme historicky první koncepci péče o válečné hroby tak, jak je to běžné ve vyspělých zemích,“ uvedla Černochová. Posouvá se podle ní do digitální sféry, v ideálním případě by podle ní jednou mělo být možné u každého místa dohledat informace přes QR kód.

Speychal se chce zaměřit také na silnější navázání zahraniční spolupráce při péči o válečné hroby a pietní místa v rámci takzvané pomníkové diplomacie.