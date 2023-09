Modernizace armády pokračuje. Radiolokátory MADR nahrazují sovětskou techniku

Česká armáda do provozu uvádí nové radiolokátory MADR. Česko koupilo zařízení společnosti Elta Systems z Izraele, kde jsou součástí tamního systému Iron Dome. Zakázka za tři a půl miliardy ale nabrala zpoždění a provázejí ji i technické potíže. Osm kompletů nahradí ještě stále používanou sovětskou techniku z osmdesátých let. Ta už postrádá schopnosti, které armáda potřebuje. Vojáci mají k dispozici nyní sedm kusů, poslední by měli převzít v říjnu. Tématem se zabýval pořad Zóna ČT24.