Vobořil neplní zadání vlády, chci o něm jednat v koalici, uvedl Jurečka

Šéf vládních lidovců Marian Jurečka (KDU-ČSL) míní, že národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil svými návrhy na zavedení regulovaného trhu s některými látkami neplní zadání vlády. Chce o něm debatovat ve vládní koalici. Vláda souhlasila s regulací prodeje některých látek jako kratom. Vobořil chystá zákon o regulovaném trhu s konopím. Tento týden v rozhovoru serveru iDNES.cz odpovídal i na dotaz, zda by regulovaný trh mohl fungovat třeba i u kokainu. Uvedl, že si myslí, že by fungovat mohl. Dodal, že jednotlivé látky by se ale měly regulovat podle rizikovosti. To ve svém programovém prohlášení píše i vláda.