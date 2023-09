Reportéři ČT: Malina v insolvenci uzavírala podezřelé smlouvy. S reorganizací pomáhá žena napojená na majitele

Barková chce ovládnout Malinu

Firma o jejím angažmá mlčela podle všeho jednoduše proto, že Barková je přímou spojnicí mezi současným krizovým managementem firmy a majiteli, kteří Malinu přivedli do obřích dluhů a insolvence.

Barková sama posléze přiznala, že do firmy nastoupila kvůli jednomu z majitelů Jáchymu Bémovi. Požádal ji prý o to jeho otec – bývalý primátor Prahy Pavel Bém. Její tvrzení je však v rozporu s tím, co Bém reportérům ČT odpověděl letos na jaře. Že by situaci Maliny jakkoliv řešil, tehdy popřel.

„Mí oba synové jsou už téměř patnáct let dospělí, a jakkoliv oba jako otec miluji, tak o jejich profesním životě vůbec nic nevím. Ani ve snu by mě nenapadlo věnovat se s nimi dohromady jakýmkoli byznysovým aktivitám,“ uvedl Bém.

Nyní na vyjádření Barkové reagoval pouze SMS zprávou, kde bez dalšího vysvětlení sdělil, že angažmá v Malině je její vlastní rozhodnutí. Podle informací Reportérů ČT ze dvou zdrojů Libuše Barková usiluje o ovládnutí Maliny. Měla již učinit kroky, aby se stala novou majitelkou solární firmy namísto zmizelého většinového vlastníka Maliny Cyrila Regnera.

„Jsou neoficiální informace, že se měla akcionářská struktura změnit,“ uvedl také insolvenční správce s tím, že aktuální informace však nemá. Podle právníka Backy to může být střípek do mozaiky, jak jsou jednotlivé subjekty propojeny.

Zatajované smlouvy vzbudily pochybnosti u insolvenčního správce i soudu. Na druhou stranu i správce připouští, že se firma v posledních měsících částečně stabilizovala, dokončila několik stovek zakázek a na účet jí přitekly desítky milionů korun. Jestli přesvědčí lidi a firmy, kterým dluží přes miliardu korun, že může projít reorganizací a dál pokračovat v činnosti, nebo naopak skončí v konkursu, rozhodnou věřitelé na konci října.