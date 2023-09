Mnichov je dle britského diplomata bolestivou lekcí. Pokud necháte na holičkách přátele, ustupujete zlu, říká Field

Britský velvyslanec se vyjádřil také k politice appeasementu a Mnichovské dohodě ze třicátých let minulého století. „Mnichov zůstal důležitou a bolestivou lekcí, ze které jsme se museli poučit. Pokud se podvolíte agresi, pokud necháte na holičkách přátele, tak ustupujete zlu, ale vy si nepomůžete,“ upozornil. „Takže dnes, ve světle Ukrajiny, nikdo nechce, abychom opakovali podobnou strašlivou chybu.“

Obě země, Česko i Británie, podle Fielda pochopily, že Ukrajina bojuje také v jejich zájmu. „Pokud Ukrajina porazí Rusko, bude to v našem zájmu. Pokud pochopíte tohle, pak je vám všechno ostatní jasné,“ prohlásil.

Když Field přijel do České republiky, stanovil si čtyři hlavní priority. Jednou z nich je společná podpora Ukrajiny. „Češi i Britové byli mezi těmi prvními, kteří poskytovali Ukrajině konzistentně pomoc,“ poznamenal s tím, že je to dáno i tím, že obě země mají zkušenost s ruskou agresí. „Vy jste měli zkušenost z osmašedesátého, my ze studené války. Nedávno tady byly Vrbětice, my jsme zase měli Salisbury,“ vyjmenoval.

„Těch sedm měsíců, co jsem tady zatím prožil, bylo fantastických. Krásně mě přivítali, byli ke mně velmi štědří, pro mou rodinu platilo totéž,“ uvedl Field. V České republice se prý stále cítí nový. „Je zde stále spousta míst, kde jsem ještě nebyl. A myslím, že Česko obsahuje i jiné věci, než jen Prahu,“ řekl.

Vzhledem k jeho povolání se očekává, že bude využívat sociální sítě, jak sám řekl. „I to, že budu sledovat televizi, všechna média. To vše slouží k jednomu účelu — zastupovat Spojené království a navazovat ještě lepší vztahy,“ poznamenal.

„Samozřejmě, stále reprezentujeme naši zemi, (…) ale ano, myslím, že je to součástí britského přístupu,“ okomentoval. „Snažíme se být otevření, projevovat zvědavost o zemi, ve které jsme, snažíme se být autentičtí, být sami sebou,“ doplnil. Zvědavost je podle něj pro jeho povolání velmi důležitá. „Vždy se chci naučit více, dozvědět se více. Myslím si, že to ze mě dělá lepšího diplomata.“

Učit se česky je pro mě výraz úcty, říká velvyslanec

Field také hovořil o českém i britském smyslu pro humor. „Mám pocit, že vy Češi i my Britové se neradi bereme příliš vážně. Máme také hezký smysl pro černý humor. Když jsem například poprvé četl o Járovi Cimrmanovi, bylo to úžasné,“ sdělil s tím, že tato postava by se určitě moc líbila i Britům.

Field ovládá pět jazyků a už půl roku se učí také češtinu. „Snažím se učit se česky, je to pro mě výraz úcty, ale není to lehký jazyk. Každý den na tom pracuji, ale je to pro mě dlouhá cesta, snažím se,“ řekl britský velvyslanec česky.

Britské velvyslanectví sídlí v Thunovském paláci, což je dle Fielda úžasné místo. „Palác má úžasnou historii, cítím velký smysl pro zodpovědnost. Snažím se také umožnit, aby ho co nejvíce lidí mohlo navštívit,“ podotkl.