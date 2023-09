Na druhé čtení konsolidačního balíčku čekají desítky návrhů s úpravami. Od školkovného po daně na dříví

video Události: Do sněmovny opět míří úsporný balíček

Předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová zdůrazňuje, že vládní konsolidační balíček se dotkne každé skupiny obyvatel. „Každý si tam bohužel najde něco, co ho zasáhne,“ říká. A dodává, že proto musí koalice dát opozici prostor představit její návrhy.

Vládní opatření mají mírnit deficit v hospodaření. Schodky státních rozpočtů by se jimi v příštích dvou letech měly podle předpokladů vlády snížit zhruba o 150 miliard.

Koaliční pozměňovací návrh má necelých tři sta stran. Počítá například se zařazením novin do nižší sazby DPH. Pokračovat má také zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, ale s omezením. Zastropování na úrovni poloviny průměrné mzdy přinese podle odborů ale větší administrativní zátěž.

Zhruba třicítku úprav pak připravuje SPD. „Pozměňovací návrhy prakticky sahají do všech opatření. Vadí nám, že se třeba i kojenecká voda nebo léčebné minerální vody přesouvají do nejvyšší sazby. Vadí nám, že se palivové dříví přesouvá do zvýšené sazby,“ řekl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).

Vláda zásadní úpravy odmítá

Vláda, která má ve sněmovně pohodlnou většinu 108 hlasů, ale opakovaně říká, že zásadní úpravy balíčku odmítá. „Je logické, že se ty pozměňující návrhy dozvíme až po ukončení druhého čtení, pak je budeme analyzovat a pak se jako vládní koalice rozhodneme, zda některé z nich podpoříme,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Stejné to má být v případě dalších návrhů změn, které předloží koaliční poslanci. „Těžko říct, jestli někoho něco napadne, opravdu všeobecná dohoda je, že případné další pozměňovací návrhy z koalice by měli podepsat předsedové všech koaličních klubů,“ vysvětlil předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).