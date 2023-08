Ministerstvo chce trestat obce, které nezajistí místa ve školkách pro děti od tří let

Brzy ani to stačit nebude, další školku tak plánuje obec rozšířit. Díky tomu přijmou všechny děti od tří let. „Uvítali bychom, kdyby byly na školky vypsány dotace. Město nechce provozovat dětskou skupinu, protože jsme přesvědčení, že děti je třeba vzdělávat, ne jen hlídat,“ poznamenala Řehulková.

Část dětí z Jesenice u Prahy se bude od září učit v jurtě. Do budovy školky se nevejdou. „Nebude to úplně lesní školka, ale jedna třída s devatenácti až dvacet dětmi bude přírodnější,“ popsala místostarostka Jesenice Iva Řehulková (nestr.).

Výhrady mají obce, opozice i koaliční partneři

Podle Svazu měst a obcí by byl takový postup v rozporu s ústavním právem obcí na samosprávu. Proti resortnímu záměru se staví i opoziční strany. „Jak chcete rozpočtové určení takto ad hoc měnit? Je dáno zákonem, jsou tam nastavená jasná kritéria. Takže to budeme každý rok měnit? Úplný nesmysl,“ poznamenala šéfka poslanců opozičního ANO Alena Schillerová (ANO).

Pochyby nad záměrem lidoveckého ministra vyjadřují i vládní partneři. „Penalizovat někoho na rozpočtovém určení daní není něco, co bychom jako Starostové a nezávislí vítali. Obecně říkám, že bychom tam měli dát pozitivní motivátory,“ řekl předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan ( STAN).

ODS i TOP 09 poukazují shodně na to, že je třeba posuzovat situaci jednotlivých obcí. „Pro některé by takový sankční mechanismus mohl být mimořádně nespravedlivý. A není to o tom, že by neměly tu snahu, ale prostě nemají dostatečné prostory,“ vysvětlila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Piráti se sankcí, v případě, že stát zajistí starostům podmínky, souhlasí. Představují si ji ale jinak. „Domníváme se, že adekvátní forma je kompenzovat rodičům ušlou mzdu, tedy to, že nemůžou pracovat. Dal by se najít mechanismus, jak by to ve finále hradila obec,“ řekla místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti). Předcházet by tomu měla dostatečná doba na přípravu. Ministr práce chce sankce uplatňovat od ledna 2025.