CHKO Soutok život nenabourá, ujišťuje Grolich. Myslivce znepokojuje vidina národního parku

Vyššího stupně ochrany se mohou dočkat lužní lesy na jihu Moravy v lokalitě Soutok. Ministerstvo životního prostředí bude devadesát dnů sbírat připomínky a pak je vyhodnotí. CHKO následně musí vyhlásit vláda.

„Já si hlavně myslím, že se pro místní nic nezmění, a to je to podstatné. Převládají obavy a u nás se to na Soutoku podařilo vysvětlit. Plané obavy, že bude spousta zákazů, že lidé nebudou moct chodit na houby, na borůvky, na ryby. Myslím si, že nějaké nevýhody v podstatě nejsou,“ prohlásil Grolich.

Schiller to ale vidí jinak. Podle něj změna přírody na chráněnou krajinnou oblast má své minusy i plusy. „Poznali jsme to při požáru v Českém Švýcarsku, kdy před požárem byla spousta starostů, kteří chtěli komunikovat s národním parkem, tak s ochránci přírody a nebylo to možné, protože skutečně jejich chování bylo takové, že neposlouchali argumenty a vydávali svá závazná stanoviska, která se nedala překročit a byl to velký problém,“ tvrdí ústecký hejtman.

Souhlasí s tím, že je potřeba chránit přírodu, ale s rozumem. „Nemůžeme trošku zelenou demagogii stavět nad zájmy lidí, kteří tam bydlí,“ podotkl.