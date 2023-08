Zákaz předjíždění pro kamiony na D1 se odkládá, úřady nestíhají vyřídit rozmístění značek

Dálnice D1 přes Vysočinu podstoupila sice nákladnou a náročnou modernizaci, ale i po ní zůstaly v každém směru dva jízdní pruhy. Nákladní auta přitom mohou předjíždět bez omezení všude – na stokilometrovém vysočinském úseku není ani jedna značka, která by jim to zapovídala. Podle policie je to v některých úsecích problém, který slíbilo ministerstvo dopravy vyřešit a značky zákazu předjíždění pro kamiony na D1 rozmístit.

Ministerstvo to vysvětluje byrokracií. „Zpracováváme dokumentaci, aby mohly být značky co nejdříve osazeny. Těch značek je pět set, to není málo,“ uvedl mluvčí úřadu František Jemelka. Věří, že se jejich osazení nakonec stihne alespoň do 1. listopadu, tedy do začátku zimní sezony.

Policie považuje za riziko hlavně třináct míst na vysočinské části D1, kde by podle ní bylo potřeba, aby kamiony nepředjížděly. Manévry řidičů nákladních vozidel zde v minulosti způsobily hromadné nehody, přispěly i ke kalamitě z roku 2018, kdy kamiony jedoucí v obou pruzích uvízly na zasněžené vozovce, a tak dálnici zcela zablokovaly. Podle policistů ale stačí to, že na frekventované dálnici vznikají za předjíždějícími kamiony kolony. „Každá dopravní kolona zvyšuje riziko dopravních nehod,“ zdůraznil policista Lukáš Tuma.