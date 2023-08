V motivací dětí problém nevidím, přicházejí k nám samy, říká trenér fotbalistů „z ulice“

Tým Mongaguá, který pojmenoval po brazilském městě, odkud pochází jeho kamarád, založil Pulko před osmi lety v Ústí nad Labem. Od té doby se rozšířil do devíti českých měst. „Přibližně padesát kluků už jsem dostal z ulice. Teď mám novou generaci kluků a těch je přibližně čtyřicet,“ říká Pulko.

Do týmu se hlásí chlapci i dívky, většinou přicházejí sami. „Trénink je volně přístupný komukoliv, kdo přijde. Tak ho přijmu, je to takové samovolné, přirozené,“ přiblížil. S disciplínou děti podle něj problém nemají. „Spíš narážíme na překážky ohledně financování projektu, v motivaci dětí problém nevidím,“ dodává trenér.

Pulko míní, úřady zanedbávají volný čas dětí na sídlištích, kde podle něj chybí sportovní hřiště. Nejde přitom jen o vyloučené lokality, domnívá se trenér.

Lepší prospěch ve škole a spolupráce s profesionálními kluby

Výměnou za nabídku sportovního zázemí a pravidelných tréninků kontroluje Pulko dětem známky ve škole a záleží mu i na dobrém chování. Změnu zaznamenal jak u minulé „generace“ dětí, tak také u členů současného týmu. „Sice je mám rok, ale za ten rok už jsme stihli, dejme tomu, deset kluků přeměnit k tomu, aby se ve škole zlepšili a změna jde vidět.“

„Pokouším se těm dětem nabídnout širokou škálu aktivit a chci, aby klub milovaly tak, že do toho dají všechno, i do těch tréninků,“ říká Pulko s tím, že spolupracuje i s profesionálními kluby. „Já je mám třeba jednou nebo dvakrát týdně a v týdnu chodí děti do těchto klubů trénovat,“ popsal trenér, který si pochvaluje i spolupráci s rodiči dětí a doufá, že se projekt bude dál rozšiřovat.

Celý rozhovor ve videu v úvodu článku.