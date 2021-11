168 hodin: Dvěma Čechům požehnal papež František. Učí malé fotbalisty z ghett

„Lítáte v oblacích, buďte realista“

Jejich příběh o cestě do Vatikánu začal už před šesti lety, kdy Lukáš Pulko založil fotbalovou akademii Mongagua, zejména pro děti z vyloučených lokalit. „Mongagua vznikla v roce 2015, když Rodrigo Taverna, můj kamarád, který tu už žije dlouho a hraje futsalovou první ligu, mi přivezl z Brazílie dětské dresy a na těch byl nápis Mongaguo a já jsem ze začátku nevěděl, co s nimi, tak jsem se rozhodl, že je věnuji dětem. A takhle vznikla Mongagua,“ vypráví Pulko.

Mongagua začala fungovat v Ústí nad Labem. Pak ji Jaroslav Horváth rozšířil i do Ostravy. Následovaly Pardubice, Plzeň, Česká Lípa a Frýdlant. Fotbalisté usilují o to, aby se rozšířila do všech měst, obcí a sídlišť. Přesto hledají podporu organizací nebo měst jen velmi těžko. Na začátku naráželi i na posměch.

„Pane Horváth, vy lítáte v oblacích, nikam se nedostanete, to není možné a přestaňte snít, buďte realista. Dokonce i má rodina se mi smála, s čím to začínám, jaké mám sny, že nic nedokážu a tak dále. A vidíte, kam jsme se za pět let dostali,“ konstatuje Horváth.

Až na vrchol

Přijetí papežem Františkem považují sportovci za obrovské uznání. Nejhrdější jsou ale na úspěchy odchovanců Mongaguy. Například Daniel Hajaš se dostal až do České futsalové reprezentace.

Na otázku, jak moc pomohlo, že mohl trénovat s Lukášem, odpověděl, že má na tom velký podíl. „Dal mi ty začátky, které jsou nejdůležitější,“ řekl Daniel s tím, že to chce dotáhnout co nejdál.