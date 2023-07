Primátorka Vaňková připustila, že snímek, kde se s náměstkem Kerndlem dívají na lajny bílého prášku, může být pravý

Na snímku je vidět Vaňková a její náměstek Robert Kerndl (ODS), k nimž někdo jiný natahuje ruce se zřejmě papírovou ruličkou a telefonem s bílým práškem v „lajnách“ na obrazovce. Fotku sdílel na sítích třeba Matěj Hollan, někdejší náměstek na brněnské radnici a nyní opoziční zastupitel za Zelené a Žít Brno s podporou Idealistů. „Jen jsem to sdílel,“ řekl serveru Blesk.cz. Zda je fotka pravá a kdo je jejím autorem, Hollan neví.

Primátorka řekla televizi Nova, že také neví, jestli je fotka skutečná, nebo se jedná o fotomontáž. Mohla by podle ní pocházet ze setkání s náhodnými lidmi v centru Brna před dvěma nebo třemi lety. „Byli jsme na společenské události, která se protáhla do nočních hodin, a když jsme se vraceli, narazili jsme v centru na skupinu mladých veselých lidí, se kterými jsme se dali do řeči a strávili s nimi několik desítek minut,“ řekla televizi. Jestli se tehdy stalo to, co je na fotce, si však nepamatuje.

Neví, o jakou látku jde

Jaká látka je na fotce, proto Vaňková také neví. Na dotaz, zda někdy zkoušela tvrdé drogy, jíž například kokain je, v rozhovoru na Nově odpověděla: „Jsem poměrně společenský člověk, chodím na různé společenské akce, pohybuju se v různých kruzích, mám mnoho přátel mezi umělci a samozřejmě nastávají občas situace, kdy se člověk setká s příležitostmi i užitím nějakých jiných látek. Ale jak už jsem řekla, pokud jsem s přáteli, pokud se chci nějakým způsobem pobavit či uvolnit, tak volím právě to víno, pivo, možná nějaké míchané drinky a, přiznávám, i třeba něco s obsahem HHC.“

K rezignaci Vaňková sama v souvislosti se zmíněným snímkem nevidí důvod. „Pokud moji kolegové z brněnské radnice dospějí k závěru, že tato fotografie nebo tato situace, kterou jsem popsala, je důvod, abych rezignovala na funkci primátorky, tak tak učiním,“ odpověděla na otázku Novy, jestli by případně vyvodila důsledky, kdyby se prokázala pravost fotografie.

„Musíme se o tom pobavit s kolegy a také s paní primátorkou si to musíme vyjasnit. Zatím ale nemám podrobnější informace, tak se k tomu nemohu více vyjádřit,“ řekl první náměstek primátorky René Černý (ANO). „Může trávit volný čas, jak uváží, a my jsme poslední, kdo by za tohle někoho popotahoval. Jsem ale překvapená. Myslela jsem si, že je to fotomontáž,“ uvedla opoziční zastupitelka Monika Lukášová Spilková (Piráti).