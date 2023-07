Turisté z Rhodu mohou mít nárok na kompenzaci. Odborníci přibližují podmínky

Pokud požár destinaci zasáhne až na dovolené, pořadatel zájezdu má povinnost zajistit klientům bezpečí. Podle tiskové zprávy spotřebitelské společnosti dTest se to týká evakuace do vzdálenějšího hotelu nebo zpátky do Česka. „Taková situace by byla považována za vadu zájezdu, kterou je pořadatel povinen bez odkladu řešit. Mimo to má účastník zájezdu právo také na takzvanou pomoc v nesnázích zahrnující například údaje o zdravotních službách či náhradní cestovní řešení,“ řekla za dTest Eduarda Hekšová.

Tito klienti mají podle Marelové rovněž nárok na odpovídající slevu z ceny zájezdu. Ta se počítá na základě délky trvání vady a jejího rozsahu. Upozornila však, že je to problematika velmi složitá, a svou situaci by proto klienti měli řešit individuálně.

Právo na odstoupení od smlouvy

Právní předpisy řeší také případy, kdy se klienti do požárem zasažených oblastí teprve chystají. „Pokud z tohoto důvodu nezruší zájezd sama cestovní kancelář, pak máte právo od smlouvy o zájezdu odstoupit a pořadatel je povinen vám vrátit všechny uhrazené prostředky,“ řekla Hekšová.

„Mimořádná okolnost musí nastat přímo v místě určení cesty nebo jeho bezprostředním okolí,“ uvedla dál společnost dTest. Pokud se klienti rozhodnou neodcestovat na sever Rhodu, kde požáry aktuálně nejsou, prodejce zájezdu je podle společnosti dTest oprávněn zaúčtovat klientům odstupné podle ujednání ve smlouvě.