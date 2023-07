ŽIVĚ: Poslanci se opět pokusí vrátit spotřební daň z nafty do původní výše

Spotřební daň z nafty by se měla zvýšit o 1,50 koruny na litr. Bude tak vysoká, jako byla do loňského června. Tehdy se pohybovaly ceny za litr kolem 50 korun a vláda si od snížení spotřebních daní slibovala mimo jiné úlevu pro dopravce.

Původně měla nynější sazba platit do konce roku, ale ceny mezitím klesly na běžnou úroveň, kabinet proto chce úlevu ukončit předčasně. Stane se tak patrně od srpna. Podle ministerstva financí stát přijde za každý měsíc snížené sazby zhruba o 800 milionů korun.

Poslanci budou hlasovat také o opozičních úpravách, podle nichž by nynější sazba zůstala do konce roku, případně by se na zbytek letoška zvedla jen o 50 haléřů, nebo o pět haléřů na litr.