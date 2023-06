Chybějící souhlas je pro definici znásilnění vhodnější než nesouhlas, míní advokát Bartoň

„Současná definice nepokrývá třeba takové základní situace, jako když oběť řekne: 'Ne, já nechci takový styk. Nechci vůbec žádný sexuální styk.' A pachatel ten sexuální styk stejně vykoná,“ vítá úpravu advokát Daniel Bartoň. K variantám nové definice znásilnění, které předkládá ministerstvo spravedlnosti, má ale výhrady.

U varianty, která by ponechala stávající znění definice znásilnění, by vznikl trestný čin „nesouhlasný pohlavní styk“, který by zahrnoval případy, kdy se styk uskuteční bez násilí, ale proti vůli oběti. „Budou tak postihovány případy, kdy není užito násilí ani není oběť ve stavu bezbrannosti, ale s pohlavním stykem nesouhlasí nebo nesouhlas neprojeví z důvodu silného úleku či překvapení,“ vysvětlil už dříve ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Pokud by se politici přiklonili k druhé navrhované variantě, trestný čin znásilnění by byl omezený jen na soulož a srovnatelný pohlavní styk. „V této variantě nebude trestný čin znásilnění založen na násilí, ale na pouhém projevu nesouhlasu či zneužití bezbrannosti,“ podotkl Blažek. I v tomto případě by vznikl nový trestný čin, a to „sexuální útok“. „Byly by do něj vyčleněny méně závažné sexuální praktiky založené na násilí nebo na zneužití bezbrannosti,“ doplnil ministr.

Advokát: Paralyzovaná oběť není schopná vyjádřit nesouhlas

Advokát Bartoň považuje za vhodnější definici znásilnění založenou na chybějícím souhlasu, ne na vyjádření nesouhlasu ze strany oběti. „Je řada situací, kdy oběť není schopna vyjádřit svoji vůli a kdy to není zároveň kvalifikováno jako bezbrannost. Typicky když je oběť třeba paralyzovaná strachem nebo paralyzovaná tím, že v minulosti se jí nevyplatilo, když se bránila nebo když se proti tomu ohradila, když je třeba v tísni,“ upozorňuje.

„Podepsaný papír určitě nečekám,“ dodal k formě, jakou by měl být souhlas vyjádřen. „Když se o tom ti dva lidé baví a nemají jasno, co ten druhý chce, tak se na to zeptají, ale nemusí tam být nutně komunikace ve slovech. Je samozřejmě možné, aby souhlas byl vyjádřen tím, jak se chovají. Pokud je zřejmé, že se aktivity tomu druhému líbí, že spolupracuje, že chce nějakým způsobem pokračovat dál, tam bych řekl, že to je jasné, a to jsou situace, které nejsou nějakým způsobem sporné,“ říká.