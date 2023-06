Odsouzené otce má od recidivy odradit Pappa program. Testují ho čtyři věznice

Mezi vybrané odsouzené, kteří ve Věznici Bělušice absolvovali takzvaný Pappa program, patří třikrát trestaný muž a zároveň otec tří dětí. Třicet měsíců má za sebou, osmnáct mu jich ještě zbývá. „Emočně to bylo silné, protože tam si člověk uvědomil, že jako otec zklamal. Ale uvědomil jsem si i během toho programu, že nikdy není pozdě,“ popsal.

S lektory a dalšími pěti odsouzenými se v nově zrekonstruovaných prostorech scházeli tři měsíce. Začali tím, že si své děti navzájem představili. „Potom pomocí různých cvičení, různých aktivit se je snažíme dovést k zamyšlení. Když ten odsouzený bude v pokušení, tak by si měl uvědomit – aha vlastně jestli mě zavřou, zase to dítě bude trpět,“ vysvětlil vychovatel a lektor Pappa programu Milan Hanzlík.

„Za mě je to velmi pozitivní a dostáváme i velmi dobré zpětné vazby od rodin odsouzených,“ sdělil ředitel Věznice Bělušice Ondřej Kroupa.

Inspirace v Norsku

Podobné programy už ve věznicích fungují. Zaměřují se ale na jiné oblasti. „Máme intervenční programy proti násilí, máme na dluhové problémy, na problémové řidiče, takže těch programů ve věznicích je více,“ nastínila odborná garantka programu z Vězeňské služby Šárka Černá.

Ten určený pro otce dotovaly norské fondy. Právě v tamních věznicích program funguje už zhruba dvacet let. „Viděli jsme, že to byl úspěch, že to funguje. Mnoho vězňů se vrátilo zpátky do normálního života,“ uvedl zástupce norského velvyslance Per Øystein Vatne.

Pappa program bude vězeňská služba ještě dál testovat. V dubnu 2024 jeho přínosy vyhodnotí. Do budoucna ho potom plánuje zavést i do dalších věznic.