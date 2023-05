Stát chtěl doplatit nájemné za pozemky užívané firmou s vazbami na Rusko. Soud to odmítl

Spor, o němž rozhodoval obvodní soud, se přímo netýká ambice českého státu vymoci zpětně nájemné za pozemky využívané ruskou diplomacií, ale jeho kořeny jsou tytéž. Jsou to pozemky, které podle usnesení normalizační československé vlády dostal bezúplatně k dispozici tehdejší Sovětský svaz.

Pozemky v pražských Stodůlkách ale už ruská diplomacie nevyužívá a stát za ně dostával nájemné. Administrativní a obytný areál postavený v osmdesátých letech Sovětským svazem v minulosti přešel na firmu SSR Simply Service Rent s anonymním vlastníkem na Kypru a ruskou jednatelkou Irinou Puchininovou. Ta na přímou otázku odmítla říct, kdo je skutečným majitelem. „Proč vás zajímá, kdo je majitel a odkud je? Majitel může být z celého světa,“ prohlásila.

Nájemné, které firma – jež budovy dál pronajímá řadě společností – platí, se ale státu zdálo nízké. Prostřednictvím organizace Diplomatický servis, která patří pod ministerstvo zahraničí, se domáhala zhruba 16 milionů korun jako doplatek nájmu od roku 2015. Podle soudu na to však nemá nárok, a to hlavně proto, že až do roku 2017 objekty patřily podle mezinárodní smlouvy Rusku.

„Žaloba byla zamítnuta, protože nárok na bezdůvodné obohacení sice vznikl (…), ale jeho vznik lze datovat až od roku 2017. A protože (…) podle judikatury Nejvyššího soudu se pak krátí bezdůvodné obohacení o 50 procent, je nárok zcela vyčerpán a nezbylo už nic k přiznání,“ stojí v rozsudku.