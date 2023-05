Postavili jsme mnoho škol, říká Pokorná Jermanová. Do středních se nedala ani koruna, reagovala Pecková

„Ve Středočeském kraji máme zhruba čtrnáct tisíc deváťáků a sedmnáct tisíc míst na středních školách. A samozřejmě řada z nich jde na jiné školy do jiných krajů. Takže ta kapacita by být mohla,“ nastínila Pecková. „Na druhou stranu jde o problém lokální, zejména zázemí kolem Prahy,“ dodala s tím, že v těchto lokalitách je nutné navyšovat kapacity škol, o což se současné vedení kraje snaží.

Co se týče digitalizace přijímacího řízení, po kterém volá Praha i Středočeský kraj, ta měla dle dlouhodobého záměru České republiky pro vzdělávání nastoupit v roce 2022, upozornila Pecková. „Tento kabinet vládne od 17. prosince roku 2021. V tu dobu už by musela být ta digitalizace zcela připravena, aby se od přijímacího řízení v březnu a dubnu 2022 spustila. Bohužel se to nestalo,“ okomentovala. Není to tak podle ní chyba současné vlády, protože to nemohla stihnout během čtyř měsíců.

„Dopad na rozpočet kraje je obrovský, ale ukázalo se, že i díky evropským penězům se podařilo — už za naší vlády — postavit mnoho škol a školek a zvýšit kapacitu. (…) Nicméně to, co zůstalo nedořešeno je restrukturalizace školství,“ podotkla.

Chybí propagace technických oborů, říká Pokorná Jermanová

Pokorná Jermanová dle svých slov chápe touhu některých dětí po všeobecném vzdělání, které vede k tomu vysokoškolskému, ale měly by se podle ní i zamyslet, jaké budou mít uplatnění na trhu práce. To, co od současného vedení Středočeského kraje postrádá, je propagace technických oborů. S tím by ale měl pomoci i stát, upozornila.

Na to reagovala spisovatelka Petra Hůlová, jejíž dítě se vyrovnává s neúspěchem v prvním kole přijímacího řízení na gymnáziu. „Léta se tady mluvilo o tom, že právě všeobecné vzdělání, které vede k tomu vysokoškolskému, je pojistkou pro dobrou kariéru. Myslím, že to co jste řekla není hloupost, ale zajímavým způsobem to ilustruje to, co se tady děje. Tedy to, že to všeobecné vzdělání už dnes nezaručuje zdaleka tak dobrou pozici na pracovním trhu,“ okomentovala.

To podle ní souvisí i s umělou inteligencí, která může jednoduše nahradit kreativní zaměstnání. Mohlo by ale tak dojít k tomu, že odborné školy přestanou být stigmatem, podotkla.