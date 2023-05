Jurečka chce být přísnější na nezaměstnané, kteří se často vracejí do evidence

Podrobnosti o změnách ministerstvo podle Jurečky teprve ozřejmí. Především ale jde o to, jak na úřadech práce „odlišit osoby, které přicházejí a čerpají podporu třeba po dvaceti letech nepřetržité práce, od lidí, kteří se na pracovní úřad vrací opakovaně ve velmi krátké době“.

Marian Jurečka řekl při návštěvě východočeské Poličky, že by se měla napřesrok snížit částka na podporu zaměstnanosti ze současných osmi miliard zhruba na sedm miliard korun.

Další změnou by mělo být prodloužení doby, po kterou je potřeba odvádět sociální pojištění před přiznáním nároku na podporu v nezaměstnanosti. Momentálně je to tak, že rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední dva roky před podáním žádosti. Je třeba v té době získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností aspoň dvanáct měsíců důchodového pojištění. Zároveň nemá nárok na podporu ten, kdo v posledních šesti měsících před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání opakovaně sám ukončil pracovní poměr nebo s nímž byl v tomto období rozvázán pracovní poměr kvůli hrubému porušení pracovní kázně.

Podle odůvodnění vládního návrhu úsporných opatření je systém podpory robustní a v současné podobě neúnosný, a to i s přihlédnutím k setrvale minimální dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice.