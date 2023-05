Pošta nabídne po zrušení poboček k odkupu asi tři stovky nemovitostí. Utržit může zhruba miliardu

Převodem budovy pošty na Horním náměstí na město by radnice podle Štědré vyřešila problém se zajištěním vhodných prostor pro odbor magistrátu zaměřený na dopravně správní problematiku. „Objekt by pak sloužil veřejnosti pro výkon uvedené státní správy a souběžně s tím nabízí zase město možnost bezplatné výpůjčky prostor pro přesunutí pobočky České pošty 1 v Mariánské ulici do objektu na Horním náměstí. Za předpokladu, že by se stal majetkem města,“ uvedla.

Se zástupci ČP jednají i představitelé radnice v Prostějově, kde mají být v polovině roku uzavřeny čtyři ze sedmi poboček pošty. „Dle dosavadního průběhu jednání se, jak věříme, podařilo dojednat záchranu pošty na Plumlovské ulici výměnou za poštu v Čechovicích. Město dál jedná s ČP o možnosti provozování pošty Partner minimálně v části Čechovice,“ řekla mluvčí radnice Jana Gáborová.

Přerovská radnice jednání s Českou poštou zatím neukončila. „Ve věci zrušení pošty v Předmostí ještě čekám na odpovědi od odpovědných lidí, které jsem žádal o přehodnocení, takže celou záležitost nepovažuji zatím za uzavřenou,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).