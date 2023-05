Prezident Pavel nemá s Bekem a Dvořákem jako ministry problém, jmenuje je ve čtvrtek

Prezident Petr Pavel nevidí problém se jmenováním Mikuláše Beka ministrem školství a Martina Dvořáka ministrem pro evropské záležitosti (oba STAN). Do funkce je jmenuje ve čtvrtek. Premiér Petr Fiala (ODS) je následně uvede do funkce. Prezident a předseda vlády to oznámili po úterní večerní schůzce na Pražském hradě.