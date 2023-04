Rozhodčí Janoch jako první přiznal vinu v procesu s Berbrem. Soudní jednání skončilo rychle

Soud dosud vyslechl pouze Berbra a bývalého rozhodčího Roberta Hájka, oba jakoukoliv vinu rezolutně popřeli. Středeční jednání po prohlášení Janocha skončilo, protože se ze zdravotních důvodů omluvila obhájkyně funkcionáře Martina Pýchy, který měl také vypovídat.

„Celé záležitosti velmi lituji,“ zahájil Janoch četbu z předem připravených papírů. Další výpověď na otázky soudce, žalobce i obhájců ostatních obžalovaných odmítl. Zaskočil tím soudce Vladimíra Žáka. „Měl jsem na vás připravenou řadu otázek,“ uvedl předseda senátu. Konstatoval, že si dovede obtížně představit schvalování dohody, pokud Janoch odmítá další výpověď, byť na to má jako obžalovaný právo. Janoch se totiž vyjádřil jen k zápasům, kde se podle obžaloby jednalo o přijetí úplatku. Vynechal ale zcela prohlášení o fungování organizované zločinecké skupiny, která se podle obžaloby na ovlivňování zápasů podílela. „A to je ta daleko závažnější věc,“ řekl Žák.

Berbr se k soudu navzdory předchozímu tvrzení dostavil

„Obžalovaný nemá povinnost vypovídat, zároveň platí zásada zákazu sebeobviňování. Může uzavřít dohodu a může být schválena i bez výpovědi obžalovaného, to problém není. My jsme jenom chtěli ověřit základní postoj, jestli obžalovaný v danou chvíli uzavírá dohodu s plným vědomím rozsahu té věci, ke které se doznává, která je poměrně závažná. Jestli je to skutečně svobodná vůle a vědomí všech následků,“ řekl po jednání Žák.

Janochovu výpověď si přišel poslechnout i Berbr, ačkoliv po své úterní výpovědi požádal o další projednávání věci ve své nepřítomnosti. Připustil ale, že na některé jednací dny se dostaví. „Marek Janoch byl dobrý rozhodčí, určitě nebyl v žádné organizované skupině,“ řekl Berbr. Pokud Janoch podepsal dohodu o vině a trestu, vnímá to Berbr jako zcela účelové jednání.