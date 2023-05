Neskončí to ostudou? V éteru se před sto lety stal malý zázrak bez pečlivých příprav

Nelze říci, že by před zahájením vysílání probíhaly dlouhé a pečlivé přípravy, podotýká Bednařík. „Důkazem může být i to, že společnost Radiojournal byla ustanovena až v červnu 1923, tedy až po začátku vysílání, i když pořadí by mělo být spíše obracené. Správný postup by také byl, pokud by nejdříve bylo období několika týdnů, kdy by na letišti v Kbelích probíhalo zkušební vysílání, které by umožnilo odstranit všechny komplikace, ale to tady nebylo. Také nenastalo, že by lidé rozjíždějící vysílání odjeli do Velké Británie, kde již od podzimu 1922 vysílala stanice BBC a tam se podívali, jak takové vysílání technicky i programově funguje. Celkově to tedy byla dost improvizace,“ popisuje Bednařík.

Polní podmínky

Improvizovat bylo potřeba i s místem. Vše se totiž původně mělo odehrávat z dřevěného domku. Ten se ale záhy ukázal jako příliš malý. „S technickým vybavením se do něj vešli jen technici, kteří vysílání zajišťovali. Pro účinkující už tam místo nebylo,“ vysvětlil Bednařík. Na místě byl ale také stan, který o tři dny dříve zapůjčila Prázdninová péče pro mládež, spadající pod dobročinný nepolitický spolek České srdce, Osvětovému svazu. „Osvětová beseda uspořádala 15. května přednášku inženýra (ministerského rady Josefa) Strnada o radiofonii ve výukovém sále ve Vladislavově ulici. Součástí právě měla být ukázka vysílání z letiště v Kbelích, konkrétně hudební vysílání,“ říká Bednařík.