Bývalý šéf ruské Transněfti se v Česku zbavuje majetku

Slovanský dům je nejdražší pražskou lokalitou. Hlavní město nemovitost dlouhodobě pronajalo už v devadesátých letech. „Ta smlouva není pro město výhodná. Myslím si, že určitě neměla být uzavírána na 77 let,“ řekl pražský radní Adam Zábranský (Piráti).

Ve vlastnické struktuře pronajímatele jsou dvě kyperské společnosti. „Affiliate Investment Limited v roce 2020 přiznala, že jejím skutečný majitelem je Michail Arustamov. Člověk, kterého i třeba ruská pobočka Transparency International označuje za ruského oligarchu,“ upozornil reportér Českého rozhlasu Jakub Mikel.

Právě Arustamov, který stál na konci nultých let v čele ruského exportéra ropy Transněft, se v Česku v posledních měsících zbavil nemovitostí i firem. Nově se místo něj v rejstříku objevuje Jean-Gabriel Aqueros s adresou ve Švýcarsku. Ten v 90. letech pracoval pro ruskou klientelu. „Vzhledem k té jeho historii s ruskými občany bych se vůbec nedivil, kdyby to byl nastrčená osoba, tedy bílý kůň,“ podotkl analytik Transparency International Marek Chromý.

Podle analytiků může jít o snahu vyhnout se případným sankcím. Finanční analytický úřad v únoru zahájil řízení s blízkým spolupracovníkem Arustamova – Nikolajem Tokarevem.

Sama Praha už vloni zvažovala, že smlouvu na pronájem Slovanského domu vypoví. „Nejdříve by bylo možné s tím něco dělat po padesáti letech od uzavření smlouvy, takže někdy v roce 2047,“ uvedl Zábranský. Finanční analytický úřad podle informací ČT vazby nájemce Slovanského domu dále analyzuje.

Nárůst případů

Hodnota zmrazeného majetku se podle posledních informací pohybuje kolem deseti miliard korun. Od začátku ruské agrese na Ukrajině musel Finanční analytický úřad řešit mnohem více případů než dříve – a proto vzniklo nové oddělení.

„Nárůst agendy byl opravdu enormní. Pravidelně jsme řešili s Finančním analytickým úřadem, co je potřeba změnit, na co je potřeba reagovat,“ popsal předseda sněmovní komise pro kontrolu Finančního analytického úřadu Michal Zuna (TOP 09). „Samozřejmě, pořád je to úřad relativně malý, určitě by si zasloužil ještě další posilu,“ doplnil člen této sněmovní komise Jan Hrnčíř (SPD).

Úředníky zaměstnávají mimo jiné účelové majetkové převody ve snaze se vyhnout sankcím. „Dokonce se často mění i zpětně, míněno s antidatovanými dokumenty,“ řekl analytik agentury Datlab Jiří Skuhrovec.

Obcházení sankcí je v Česku trestným činem, podle policie je ale vždy složité prokázat, že přesun majetku je úmysl a nikoli jen běžný obchodní případ.