Politička v pánském časopisu? Když tím nikomu neubližuje, za mě to možné je, komentuje Richterová

přehrát video Události, komentáře: Hranice vkusu u politiků

Francie nyní řeší politické téma, které jako by alespoň trochu překrylo bouře spojené s důchodovou reformou: státní tajemnice (ve Francii je to politická funkce neodpovídající českému čistě úřednickému pojetí) pro sociální ekonomiku Marlène Schiappaová se nechala vyfotografovat pro Playboy. Premiérka Élisabeth Borneová jí to vytkla stejně jako část francouzské společnosti, další její části to ale nevadí. Podle Olgy Richterové jsou to právě voliči, na které se musí politik, respektive politička, ohlížet především, když se rozhodne představit se jim prostřednictvím časopisu, jako je Playboy. „Když tím nikomu neubližuju, tak to za mě možné je, jsem liberálka. Ale jsem v nějaké roli a uvědomuju si, že ona (Schiappaová) překročila kontext té role, a podle toho ji posoudí její voliči,“ míní. Mluví v té souvislosti i o určité provokaci. V poslední době to není v Evropě jediná podobná diskuse, která se týká političky zachycené mimo své obvyklé prostředí. Loni se na veřejnost dostaly nahrávky zobrazující finskou premiérku Sannu Marinovou, když se účastnila bujarých večírků. Ty však Richterovou vůbec nepobuřují. „To, co máme řešit a co je správně, že se řeší, je, když dělal bývalý premiér podvody, když se řeší trestní stíhání, když se řeší takové věci, které mají dopad na výkon funkce. Ale v situaci, kdy byla ve svém volném čase na soukromém večírku, tam je podle mě hranice, kde už nemáme právo to jakkoliv soudit,“ podotkla místopředsedkyně české sněmovny.

V případě Schiappaové si Richterová nemyslí, že by její vyobrazení na fotografiích Playboye bylo v jasném rozporu s její politickou agendou a také tématem rozhovoru, který časopisu poskytla. Byl o právech žen. Poslankyně Pirátů míní, že to musí zvážit výhradně Schiappaová. Pro Richterovou samotnou je ale otázka práv žen spojena s jinými věcmi, než jsou fotky v časopisu. „Jsou to zcela praktické věci, ať už místa ve školkách, nebo když je potřeba nakojit malé dítě ve veřejném prostoru. Nejde o obnažování se, ale o potřebu malého dítěte a maminku, která ho nakojí. To jsou věci, kde stále ještě máme rezervy ve skutečně respektujícím přístupu a toleranci celé společnosti,“ zdůraznila. Pavel Bělobrádek – který je poslancem a býval předsedou strany, která sice s Richterové Piráty sedí ve vládě, ale politicky se hlásí ke konzervativním myšlenkám na rozdíl od liberálních východisek Pirátů – vnímá, že se vyvíjí pohled na to, co společnost považuje za přijatelné. „To, co dřív nebylo akceptovatelné, dnes akceptovatelné je, alespoň zčásti. (…) Samozřejmě je správné, že na nás (politiky) jsou vyšší nároky. (…) Pokud lidé o něčem hovoří, tak by měli být autentičtí a měli by to také předvádět ve svém životě,“ řekl.