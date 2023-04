Novela zákoníku práce chce zlepšit pozici dohodářů. Upravuje i náhrady za home office

„Definujeme základní parametry práce z domova, aby byly zajištěny i otázky případné úhrady nákladů, které zaměstnanec má,“ uvedl Jurečka. Lidé, kteří pracují z domova či na dálku, by měli dostávat náhradu nákladů. Tvořil by ji vedle prokazatelných výdajů i paušál za plyn, elektřinu, vodu či odvoz odpadu, když se upraví v dohodě o home office či ve firemních předpisech.

Předvídatelnější práce na dohodu

Podle novely by práce na dohodu měla být předvídatelná. Zaměstnavatel by u ní měl nejméně tři dny předem rozvrhnout pracovní dobu a rozvrh by měl poslat pracovníkovi písemně. Takzvaní dohodáři by mohli od příštího roku také dostávat dovolenou podle počtu odpracovaných hodin.

Návrh zahrnuje také příplatky za práci o svátcích, víkendech, v noci či ve ztíženém prostředí. Při placení odvodů by měli pobírat ošetřovné. Po půl roce u firmy by mohli lidé pracující na dohodu žádat o běžnou pracovní smlouvu.

Lidé s dětmi do devíti let či pečující o blízké by měli mít nárok na kratší úvazek, práci na dálku či jiné uspořádání pracovní doby. Zamítnutí by jim zaměstnavatel musel zdůvodnit. Těhotným ženám či rodičům dětí do jednoho roku by nesměl nařídit práci přesčas.

Tyto změny vychází ze dvou směrnic Evropské unie o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi prací a rodinou a měly začít platit do začátku loňského srpna. Protože se je Česko chystá přijmout až po třech letech, hrozí státu pokuty od Evropské komise.