Stát připravuje plán prevence nemocí srdce. V Česku patří mezi nejčastější příčiny úmrtí

Nedostatek kardiologických ordinací

Rozšířit by se měla také síť kardiologických ordinací, kterých je v Česku nedostatek. Nejvíc patrné je to na severu Čech. Motivovat lékaře k tomu, aby tam ordinovali, by měly bonusy od pojišťoven, rovněž vznikne takzvaný kardiologický registr.

„Data, která nasbírá praktický lékař, uvidí i kardiolog a nebude opakovat vyšetření. Naopak to, co udělá kardiolog nebo jiný specialista, bude mít k dispozici praktický lékař, aby ho (pacienta) mohl dlouhodobě sledovat,“ vysvětluje nová opatření přednosta kardiologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Aleš Linhart.

Součástí plánu by měly být i programy na podporu sportu nebo snížení počtu kuřáků. Podpora zdravého životního stylu totiž stále zůstává nejúčinnější prevencí nemocí srdce. Cílem by podle Vrablíka mohlo být snížení úmrtnosti na tyto nemoci o pět procent do deseti let. „Víme, že musíme zdvihnout vlnu jakéhosi preventivního nadšení,“ dodává Linhart.