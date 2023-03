Stát dá sto milionů korun na jídlo pro děti nemajetných, program se nově týká i školek

Syn Lucie Krištofovičové mnohdy do školky nechodil. Jako samoživitelka a invalidní důchodkyně neměla na stravné peníze. Nakonec se dostala do programu, který za ni hradí devět set korun měsíčně. „Je tam rád, obědy mu chutnají, hodně mi to pomohlo,“ pochvaluje si samoživitelka.

Do nového projektu SOS do školky se jedna z pražských mateřských škol zapojila mezi prvními. Rodiče ji sami oslovili. „Je to anonymní, nemusí se bát sociálního šetření. Je to pomoc přímo pro ně v těžké situaci,“ přibližuje ředitelka školky v Pitkovicích Vlasta Zdobinská.

„Lidem je velmi důležité sdělit, že pro ně využití takové pomoci není ostuda, ale nezbytná nutnost,“ přizvukuje radní pro školství dvaadvacáté městské části Hana Vagenknechtová (Dvacet dvojka). Už v prvních dnech se do projektu zapojily desítky školek.

Pomoc s návratem do práce

Zároveň tato podpora pomáhá zejména ženám s návratem do práce. Podle průzkumu organizace Women for Women se v některých krajích cena celodenní stravy pohybuje až okolo 66 korun, tedy čtrnácti set korun za měsíc.

„Když děti nechodí ve školce na oběd, tak nejsou dobře socializované a nemají návyky, které by potřebovaly ve škole,“ vysvětluje ředitelka Women for Women Ivana Tykač.

Organizace už deset let hradí také obědy dětem ve školách. Mnohým se poté zlepšila docházka i známky. Opakovaně iniciativu podporuje také ministerstvo školství. To nově do programu zařadilo i projekt Patron dětí a navýšilo peníze ze šedesáti na sto milionů korun.

„To navýšení je proto, že jsme analyzovali, jak funguje tato forma podpory, a zjistili jsme, že je jednodušší a efektivnější než přes ministerstvo práce a sociálních věcí,“ informoval ministr školství Vladimír Balaš (STAN).