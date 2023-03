Reportéři ČT: Nefunkční elektrárna v Turecku a ztracené miliardy. Příběh se po letech uzavřel

Zhruba sto kilometrů západně od turecké metropole Ankary leží tepelná elektrárna Adularya, známá také jako Yunus Emre, jejíž financování zajistil český stát. Od podpisu smlouvy s místním investorem uplynulo již třináct let a elektrárna stále nefunguje. Jediné, co české instituce počítají, jsou ztráty.

„Prostě ten kotel neuměl naběhnout, nešel do trvalého provozu. To osazenstvo nebylo schopné dát jej do trvalého provozu. To je příčina, proč to skončilo,“ řekl Reportérům ČT technický poradce Jaroslav Kováč, který na stavbě elektrárny pracoval.

Světlík byl původně oblíbencem Miloše Zemana. Před deseti lety ho tehdejší prezident vyzvedl jako jednoho z nejvýznamnějších tuzemských podnikatelů, který se zasloužil o Českou republiku. V té době již Světlíkova firma stavěla tureckou elektrárnu. „Výstavbu jsme oznámili na strojírenském veletrhu v roce 2010. To vypadalo, že začneme velmi brzy a že do několika málo let bude elektrárna funkční,“ sdělila mluvčí skupiny Vítkovice Eva Kijonková.

„Toto byly politické věci, o kterých jsme nevěděli nic, a to byl klíčový důvod, proč se to po tom puči takto stalo. Byla to věc, která nás extrémně poškodila, protože my v zásadě jsme jako jediní za to zaplatili, celá ta fabrika na tom skončila,“ zhodnotil Světlík.

V současnosti jsou již původní majitelé na svobodě, žádost o rozhovor ale odmítli. „Rodina Nakiboglu ztratila kontrolu a nemohla dostát svým závazkům. Krátce po zestátnění projektu bylo možné se domnívat, že státní protistrana, fond TMSF, by mohla být vhodným partnerem pro úspěšné dokončení celého projektu elektrárny. Tato očekávání se však nenaplnila, a to z důvodu minimální, respektive nulové ochoty ze strany tureckého státního fondu vložit do projektu další peníze,“ podotkl Pubrdle z České exportní banky.

Technický poradce Kováč si myslí, že hlavní příčinou problému je nedostatečná zkušenost generálního dodavatele s výstavbou takového investičního celku, jako je elektrárna na uhlí. Skupina Vítkovice ústy mluvčí Kijonkové potvrdila, že pro firmu to byl jediný takový projekt. Odmítla však, že by cokoliv zanedbala. Krach stavby i celé vítkovické firmy podle ní způsobilo něco jiného — a to pokus o státní převrat v Turecku před sedmi lety.

Na EGAP a Českou exportní banku se Reportéři ČT obrátili s dotazy, proč se rozhodli do tureckého projektu jít, a jak v něm potom zacházeli s veřejnými penězi. Získali jen krátká vyjádření. „Od poskytnutí tohoto úvěru Česká exportní banka zdokonalila, a to zcela zásadním způsobem, systém vyhodnocování a řízení rizik,“ sdělil vedoucí oddělení strategie a komunikace společnosti Tomáš Pubrdle.

Pokus o záchranu

Turecký stát se po převzetí pokusil elektrárnu třikrát prodat. Miliardový problém se snažili zachránit také čeští politici. V září 2019 tehdejší ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO) jednali s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. „Máme de facto nabídku převzít elektrárnu,“ řekl po jednání expremiér.

„Turci přišli s tím, že by byli ochotni nám to de facto za korunu přenechat. Což vypadalo na první pohled docela zajímavě, jenže ono to není tak úplně jednoduché. Teď si vezměte, že by českému státu, když už tam zahučelo dvanáct miliard, zůstala tato elektrárna, musel by se najít nějaký státní subjekt, který by ji provozoval,“ podotkl Havlíček s tím, že žádnému subjektu se do toho nechtělo.

„Musel by do toho dát třeba tři miliardy, aby to rozhýbal, ale s nejasnou budoucností. Uvědomme si, že je to v Turecku. Co když tam zase někdo nastaví nějaký jiný režim, tak tam budete mít další tři miliardy, čili pak už by to bylo nejen o dvanácti, ale o patnácti miliardách. My na tohle logicky nemohli přistoupit,“ dodal.

Poté, co dodavatel elektrárny z ostravských Vítkovic zkrachoval a žádná jiná firma nedokončenou stavbu převzít nechtěla, pokusila se Česká exportní banka získat alespoň zlomek peněz, které Turkům půjčila. Rozhodla se prodat pohledávku za tureckým dlužníkem, a prodala ji loni v létě turecké firmě jménem Yildizlar.

Hospodářské noviny tehdy napsaly, že český stát z toho získal dvě miliardy korun. Česká exportní banka to ale oficiálně nepotvrdila. Těsně před koncem minulého roku prodal turecký státní fond skupině i samotnou elektrárnu. Turci ji dle informací z jejich tisku prodali za více než tři miliardy tureckých lir, tedy skoro za čtyři miliardy korun.

„Jestliže česká strana prodala pohledávku přibližně za dvě miliardy korun a obratem v Turecku je elektrárna prodaná za čtyři miliardy, tak je to rozhodně fiasko,“ míní Dupák. „Jak Česká exportní banka, tak EGAP, by měly být schopné vysvětlit, kde nějaký problém vznikl. Pokud to nevysvětlují a neposkytují informace, tak mám z toho pocit, že se snaží utajit, kde přesně se chyba stala, a tím třeba ochránit někoho, kdo je za to zodpovědný,“ uzavřel.