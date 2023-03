STAN navrhuje zpomalit růst platů politiků stejně jako valorizaci penzí, řekl Rakušan

NERV navrhovala už loni vrátit se při řádné valorizaci k růstu o třetinu růstu reálných mezd. Česká televize před nedávnem informovala o tom, že při mimořádném navyšování by podle interního podkladu ministerstva práce mohli důchodci buď dostat příspěvek pět tisíc korun, nebo by se zohlednila jen polovina cenového přírůstku, nebo by se mimořádně důchody nezvyšovaly a zdražování by se dodatečně zohlednilo při běžném růstu penzí v lednu.

Podle schváleného rozpočtu převyšují letos výdaje na penze příjmy z pojistného o 62,5 miliardy korun. Tato suma nezahrnuje ještě mimořádnou červnovou valorizaci. Vláda prosadila její snížení. Vyplatit se tak má na mimořádné přidání letos o 19 miliard korun méně, tedy 15,4 miliardy místo 34,4 miliardy korun. Do roku 2030 po všech následujících valorizacích by rozdíl podle Národní rozpočtové rady vzrostl na 250 miliard korun.

V červnu průměrný starobní důchod vzroste kvůli inflaci mimořádně o 760 korun. Zásluhový díl penze se zvedne o 2,3 procenta a k tomu ještě o 400 korun. Výhodnější je to pro nižší penze. Podle původního vzorce by to bylo o 1770 korun. Zásluhový díl by rostl o 11,5 procenta.